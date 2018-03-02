До 6 марта в Украине закрывают все учебные заведения

- 02.03.2018 11:51
До 6 марта в Украине закрывают все учебные заведения

Национальный план действий по экономии газа в Украине, рассчитанный на 5 дней, вступает в действие с пятницы, 2 марта. С таким заявлением выступил министр энергетики Украины Игорь Насалик в рамках часа вопросов к правительству, который проходит каждую пятницу в Верховной Раде.

Глава Минэнерго отметил, что в Украине возник дисбаланс по газу в размере примерно 15-20 миллионов кубометров газа - по причине похолодания, а также снижения давления в газотранспортной системе Украины со стороны РФ. Кризисным штабом было проведено оперативное заседание, и было решено ввести в силу национальный план действий по экономии газа. 

В соответствии с указанным планом действий, в первую очередь генерирующие компании будут переведены на мазут с газа, благодаря чему удастся осуществить экономию примерно 15-20 миллионов кубометров природного газа в сутки. Работу дошкольных учебных заведений, школ и вузов было решено также полностью остановить с сегодняшнего дня и до 6 марта включительно. Также Министерство энергетики обратилось к производственным объектам с целью пересмотреть план действий производства с условием экономии газовых ресурсов.

Министр отметил, что 5-6 марта дисбаланс по газу будет преодолен.

Напомним, сложившейся ситуации предшествовал ряд других событий. Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля 2018 года удовлетворил требование Нафтогаза Украины, согласно которому Газпром должен выплатить компенсацию за недопоставленные объемы транзитного газа. Сумма компенсации по решению арбитража составила 4,63 миллиарда долларов. Газпром уже на следующий день, 1 марта, существенно снизил давление на входе в украинскую газотранспортную систему. Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что из-за морозов в Украине, а также отказа Газпрома осуществлять поставки, в украине образовался дефицит газа в объеме примерно 10 миллионов кубометров в сутки. Коболев предложил ввести 3-4 марта ограничения на потребление газа. Кромет ого, жителей Украины попросили на 1-2 градуса снизить температуру в помещениях - с целью сэкономить газ.

 

Платиновая Буковина

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