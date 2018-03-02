Под Амвросиевкой ОБСЕ заметили авто с грузом 200 боевиков- 02.03.2018 11:19
В районе оккупированного населенного пункта Амвросиевка, что на территории Донецкой области, был зафиксирован автомобиль с пометкой "Груз 200", как сообщают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Данную информацю наблюдатели отразили в отчете за период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля. Данный отчет был представлен в четверг, 1 марта.
Наблюдателями СММ ОБСЕ был замечен былый фургон с табличками формирования "ДНР". Кроме того, на лобовом стекле фургона была размещена табличка "груз 200" на русском языке.
Предстаивители миссии ОБСЕ на Донбассе отметили, что автомобиль двигался по автомобильной дороге Т0507 на юго-восток.
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