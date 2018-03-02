В Германии биткоин будет платежным средством- 02.03.2018 10:50
В Германии будет возможным использование биткоина в качестве законного платежного средства, и совершенные за криптовалюту покупки не будут облагаться налогами.
27 ферваля 2018 года Министерством финансов ФРГ было подписано соответствующее постановление. В тексте постановления отмечается решение Европейского суда от 2015 года, согласно которому с точки зрения налогообложения биткоин определяется как валюта, а также отмечается налог на добавленную стоимость при покупках услуг или товаров за криптовалюту.
Примечательно, что страны Европейского Союза могут по-разному толковать суть криптовалюты и осуществлять по-своему ее регулирование, то есть, страны ЕС могут сами решать, рассматривать криптовалюту в качестве товара или, собственно, валюты.
В поставновлении Министерства финансов, Германия теперь может использовать биткоин в качестве валюты, и криптовалюты становятся законным средством платежа, их эквивалентом. Их можно использовать как немедленный и альтернативный договорный способ оплаты товаров или услуг.
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