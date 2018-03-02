



Пресс-конференция Януковича в РФ 02 03 2018 - 02.03.2018 10:19

Бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россиюв 2014 году, планирует сегодня провести пресс-конференцию.

Пресс-конференция запланирована на 10:00. Янукович прибыл на мероприятие в 10:38. Пресс-конференция началась с транялции видео о событиях на Майдане. После экс-президент намерен выступить с заявлением, после чего пресс-конференция пройдет в обычном режиме.

Ниже можно посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции Януковича в эфире канала 112.ua

Примечательно, что Янукович последний раз давал пресс-конференцию полтора года назад - 25 ноября 2016 года. нынешняя пресс-конференция, согласно предварительной информации, будет посвящена расстрелам на Майдане Независимости 2014 года.

Меры безопасности в зале пресс-конференции - усиленные. Отмечается, что на мероприятие было аккредитовано порядка 200 журналистов. Все проходят через рамки металлоискателей, с жидкостями в помещение не пропускают.

Напомним, экс-президента Украины Виктора Януковича подозревают в государственной измене - в Киеве идет суд по делу против беглого президента. По делу о госизменен Януковича в Оболонском суде Киева 21 февраля допросили президента Украины Петра Порошенко. В отношении Януковича также открыты несколько других уголовных дел - по превышению власти, растрате средств.

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