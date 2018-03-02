



ЧТУ подписало договор о закупке троллейбусов из Днепра - 02.03.2018 09:37

В пресс-службе Черновицкого городского совета сообщают, что новые поставки троллейбусов в Черновцы ожидаются в период с 26 февраля по 1 сентября 2018 года.

Как стало известно, договор о поставке новых машин - троллейбусов с автономным ходом - был подписан коммунальным предприятием Черновицкое троллейбусное управление.

Отмечается, что речь идет о четырех троллейбусах, бывших в употреблении. Доставят транспорт из Днепра.

Так, данные машины могут комплектоваться системой кондиционирования и в салоне, и в кабине водителя. Специальная откидная аппарель, размещенная на средних дверях, позволит пассажирам на инвалидных колясках с удобством ездить в транспорте.

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