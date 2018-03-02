Необхідні документи для загальносистемникана торговому місці- 02.03.2018 09:22
Фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням РРО відповідно до вимог Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг”.
Фізичні особи – підприємці мають забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:
- книги обліку доходів та витрат;
- книги обліку розрахункових операцій;
- виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- ліцензії;
- свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);
- трудових угод з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
- 02.03.2018 16:55
- 02.03.2018 16:26
- 02.03.2018 15:40
- 02.03.2018 15:17
- 02.03.2018 14:42
- 02.03.2018 13:51
- 02.03.2018 13:13
- 02.03.2018 12:14
- 02.03.2018 11:51
- 02.03.2018 11:19