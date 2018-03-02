



Необхідні документи для загальносистемникана торговому місці - 02.03.2018 09:22

Фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням РРО відповідно до вимог Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг”.

Фізичні особи – підприємці мають забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:

- книги обліку доходів та витрат;

- книги обліку розрахункових операцій;

- виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- ліцензії;

- свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);

- трудових угод з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ



Платинова Буковина, Чернівці

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