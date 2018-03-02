На трасі Житомир-Чернівці іномарка в'їхала в фуру

- 02.03.2018 09:15
На трасі Житомир-Чернівці іномарка в'їхала в фуру

Автопригода трапилась на одній із автодоріг сполученням Житомир-Чернівці на околиці міста Хотина. У результаті зіткнення травмувався житель районного центра.

28 лютого ввечері 39-річний містянин, керуючи автомобілем «Хонда», не обрав безпечної швидкості руху і не зміг впоратись з керуванням автівки. У звязку з цим, седан влетів у причеп іншого транспортного засобу на іноземній реєстрації, власник якої є уродженцем сусідньої держави. На момент удару, вантажний автомобіль марки «Сканія» з приєднаним причепом був припаркований на узбіччі автошляху, у звязк’у з його несправністю.

Внаслідок ДТП 28-річний пасажир «Хонди» отримав закритий перелом ключиці та був госпіталізований до Хотинської центральної районної лікарні.

За фактом ДТП відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для встановлення всіх обставин даної автопригоди поліцейськими призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп траса чернівці-житомир, дтп під хотином 28 02 2018

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