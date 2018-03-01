Поліція затимала в Чернівцях викрадача залізничного майна

- 01.03.2018 16:39
Поліція затимала в Чернівцях викрадача залізничного майна

Наприкінці минулого року до поліції звернувся представник Чернівецької філії Укрзалізниці та повідомив, що невідома особа викрала акумуляторні батареї в кількості двадцяти чотирьох штук. Загальна суму викраденого становить понад 15 тисяч гривень.

На місці вчинення злочину поліцейські встановили, що викрадені акумулятори знаходилися в двох релейних шафах світлофора, поруч із залізничним переїздом. За допомогою яких здійснювалось звукове та світлове сповіщення про наближення потягу.

Поліцейські розпочали пошуки зловмисника з обстеження прилеглої території та опитування місцевого населення. Крім цього, правоохоронці здійснювали перевірки місць можливого збуту викраденого.

В ході проведення пошукових заходів поліцейські отримали інформацію, що до крадіжки причетний раніше судимий буковинець. Завдяки злагодженій роботі оперативників Чернівецького відділу поліції крадія вдалося викрити.

Ним виявився 37-річний житель Герцаївського району. Останній вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркотики. Слідчі вилучили викрадені акумулятори та повернули заявнику.

Відкриті кримінальні провадження, за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили підозри у вчиненні злочинів.

Його арештували та помістили до установи виконання покарань. Матеріали кримінальних проваджень слідчі направили до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція чернівці, чернівецька філія укрзализниці

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