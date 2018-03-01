



На Луне есть жидкая вода - 01.03.2018 16:09

Американские ученые сделали громкое заявление - воды на Луне гораздо больше, чем считалось ранее. По мнению ученых из Калифорнийского института космических исследований, практически на всей поверхности Луны имеются запасы воды.

В научном издании Nature Science были приведены результаты исследований, которые раскрывают больше информации о наличии воды на естественном спутнике Земли. Согласно ранним данным, на Луне вода присутсвовала лишь в кратерах в приполярных районах, и большая часть воды представлена льдом.

Согласно новым исследованиям, вода имеется практически на всей поверхности Луны, причем, она способна в любое время дня и ночи пребывать в жидком состоянии. В то же время, отметим, чо на Луне колебания температуры при смене времени суток - довольно резкие, температура воздуха может колебаться от +150 до -150 по Цельсию.

Авторы исследования отмечают, что вода в жидком состоянии может иметь место благодаря солнечному ветру либо же подземной лаве.

Отметим, что информация о наличии воды на Луне была подтверждена впервые в 2009 году.

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