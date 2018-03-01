Медицинская реформа: какие врачи будут лечить бесплатно

- 01.03.2018 14:58
Медицинская реформа: какие врачи будут лечить бесплатно

Официально с 1 апреля 2018 года в Украине уже наверняка стартует так называемая подписная кампания, которая ознаменует медицинскую реформу. В целом, подписывать декларации можно и сейчас, если у вас имеется врач на примете .

В семейному доктору походы подразумеваются на бесплатной основе, в то время как обратиться к узкому специалисту получится уже за деньги. Стоит обратить внимание, в каких случаях услуги вторичной медцинской помощи будут предоставляться на платной, а какие - на бесплатной основе.

Так, если у вас есть направление от семейного врача к специалисту узкой направленности, тогда обслуживание будет бесплатным. Впрочем, есть определенные специалисты, к которым пациент может обращаться и без направления. Речь идет об участковом гинекологе в женской консультации, а также о психиатре. Также если для ребенка врачем первичного звена остается педиатр, то и к нему, разумеется, обращения будут бесплатными. Раота таких специалистов будет оплачиваться Национальной службой здоровья в рамках так называемого пакета медицинских услуг.

Обращение к узким специалистам будет осуществляться платно, если пациент обратится к врачам вторичного звена по собственному желагнию, то есть, без направления.

Представители Министерства здравоохранения Украины отмечают - для врачей вторичного и третичного звена финансирование по новой модели будет осуществляться с 2019 года, и по каждой услуге будет вводитья постепенно до 2020 года. До наступления указанного времени система на уровне вторичного звена будет работать, как сейчас. То есть, обратиться к врачу узкой специализации можно пока что бесплатно и без направления от участкового врача.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: бесплатное лечение, медицинская реформа в украине, семейный врач украина

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