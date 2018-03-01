



Вакцину БЦЖ в Украине временно запретили из-за смерти - 01.03.2018 14:15

В Украине на продажу и использование одной из серий болгарской вакцины БЦЖ (против туберкулеза) введен временный запрет.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками, запрет был введен по причине летального исхода, к которому привело введение иммунобиологического препарата.

В Гослекслужбе в Сумской области информируют - после иммунизации препаратом Вакцина БЦЖ( лиорфилизованная, BCG VACCINE FREEZE-DRIED) в форме порошка и расстворителя для приготовления суспензии для подкожных инъекций произошл летальный исход. Речь идет о вакцине от болгарского производителя BB-NCIPD ltd., доза составляет 50 мкг,пакуется по 20 доз по 1,0 мкг в стеклянной ампуле в комплексте с расстворителем по 1 мл в дополнительной стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 292.

До выяснения обстоятельств и до дальнейшего распоряжения Гослекслужба ввела временный запрет на использование и реализацию вакцины БЦЖ от данного производителя указанной серии. Все субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение, реализацию, использование данного препарата обязаны поместить указанную вакцину на карантин.

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