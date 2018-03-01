Температура в Арктике - рекордно высокая

- 01.03.2018 13:38
Температура в Арктике - рекордно высокая

В Арктике наблюдаются аномально высокие температурные показатели. По заявлениям ученых, нормальные показатели средней арктической температуры в Гренландском море превышены на 20 градусов, и в некоторые дни температура была превышена даже на 30 градусов.

Таких резких потеплений, как утверждает климатолог Хак Лабе, не наблюдалось на Северном полюсе с 1958 года. Кроме того, сейчас температура воздуха практически приблизилась к показаьтелям температуры, при которой замерзает вода.

В Системе глобального прогноза США отмечают, что в последнее время случаи реззкого потепления наблюдатся довольно часто, и также они имеют большую длительность, чем когда-либо раньше. Эти явления связывают с повышением температуры на Земле в целом, а такж в связи с массовым таянием ледяных покровов. Кроме того, очень важно уделить внимание еще одному факту - при таянии льдов высвобождается вода, что способствует нагреванию атмосферы. 

За период с 1980 по 2010 годы аномалии с повышением температуры наблюдались в Арктике четыре раза. Еще четыре случая резкого потепления климатологи зафиксиовали за последние пять лет.

Платиновая Буковина

Ключові слова: арктика температура, резкое потепление в арктике

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