Температура в Арктике - рекордно высокая- 01.03.2018 13:38
В Арктике наблюдаются аномально высокие температурные показатели. По заявлениям ученых, нормальные показатели средней арктической температуры в Гренландском море превышены на 20 градусов, и в некоторые дни температура была превышена даже на 30 градусов.
Таких резких потеплений, как утверждает климатолог Хак Лабе, не наблюдалось на Северном полюсе с 1958 года. Кроме того, сейчас температура воздуха практически приблизилась к показаьтелям температуры, при которой замерзает вода.
В Системе глобального прогноза США отмечают, что в последнее время случаи реззкого потепления наблюдатся довольно часто, и также они имеют большую длительность, чем когда-либо раньше. Эти явления связывают с повышением температуры на Земле в целом, а такж в связи с массовым таянием ледяных покровов. Кроме того, очень важно уделить внимание еще одному факту - при таянии льдов высвобождается вода, что способствует нагреванию атмосферы.
За период с 1980 по 2010 годы аномалии с повышением температуры наблюдались в Арктике четыре раза. Еще четыре случая резкого потепления климатологи зафиксиовали за последние пять лет.
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