Из-за снегопадов задержались 6 пассажирских поездов- 01.03.2018 13:11
Из-за снегопадов в Украине были задержаны шесть пассажирских поездов. Отмечается, что в ночь на 1 марта 5216 железнодопрожников работали над устранением последствий непогоды. Также было задействовано 11 снегоуборочных рельсовых машин.
Основные работы по расчистке путей от снега осуществлялись в Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Киевской и Полтавской областей. В результате снегопады задержали в пути шесть пассажирских поездов - опоздание не превысило часа.
Так, в течение ночи работрики железной дороги смогли расчистить более 9 тысяч стрелочных переводов, 1464 пассажирских платформы и 726 железнодорожных переездов. Укрзализныця продолжает осуществлять очистку путей, обеспечивать движение пассажирских поездов. Штаб по ликвидации последствий непогоды работает в оперативном режиме. Ситуация с движенем пассажирских и грузовых поездов также находится под контролем Укрзализныци.
Сотрудники Укрзализныци призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах, быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок, чтобы избежать при трансфере с и на ж/д вокзалы и станции.
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