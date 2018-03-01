



Из-за снегопадов задержались 6 пассажирских поездов - 01.03.2018 13:11

Из-за снегопадов в Украине были задержаны шесть пассажирских поездов. Отмечается, что в ночь на 1 марта 5216 железнодопрожников работали над устранением последствий непогоды. Также было задействовано 11 снегоуборочных рельсовых машин.

Основные работы по расчистке путей от снега осуществлялись в Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Киевской и Полтавской областей. В результате снегопады задержали в пути шесть пассажирских поездов - опоздание не превысило часа.

Так, в течение ночи работрики железной дороги смогли расчистить более 9 тысяч стрелочных переводов, 1464 пассажирских платформы и 726 железнодорожных переездов. Укрзализныця продолжает осуществлять очистку путей, обеспечивать движение пассажирских поездов. Штаб по ликвидации последствий непогоды работает в оперативном режиме. Ситуация с движенем пассажирских и грузовых поездов также находится под контролем Укрзализныци.



Сотрудники Укрзализныци призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах, быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок, чтобы избежать при трансфере с и на ж/д вокзалы и станции.

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