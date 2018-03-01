



Жан Рено прибыл в Карпаты на съемки фильма - 01.03.2018 12:18

В украинских Карпатах снимается совместный украинско-французский фильм "Последний шаг", главную роль в котором сыграет Жан Рено. Как стало известно, эта роль для Рено станет последней в актерском амплуа.

Отмечается, что француз сейчас проживает в крупнейшем отеле Синевирской поляны, поближе к озеру. Съемочная группа прибыла в Карпаты на несколько дней раньше Рено.

Сотрудники отеля отмечают, что актер очень вежлив и приветлив. После поселения он попросил убрать из номера мешающие его отдыху часы и несколько раз извинялся за это. Интересно, что если в первое время Рено при приветствии говорил всем "хеллоу", то теперь уже перешел на "добрий день". Благодарит он тоже по-украински. 69-летний актер проводит время в местных колыбах и лакомится национальной кухней - он уже попробова карпатский бануш и деруны.

В первые пять дней проживания в Карпатах Рено просил не фотографировать его, он практически не покидал территорию отеля за это время. Его везде сопровождает охранник, который также препятствует фотосъемке. Актер пообещал обязательно устроить фотосессию и дать автограф каждому желающему, когда будет уезжать.

Платиновая Буковина

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