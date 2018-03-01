На Буковине оштрафовали 200 военнообязанных- 01.03.2018 11:50
В Черновицкой области более 200 военнообязанных мужчин оштрафовали за различные нарушения.
Такие цифры приводит военный комиссар Черновицкого областного военного комиссариата Владимир Шведюк.
По словам военного комиссара областного военкомата, в рамках прошлого призыва по первой повестке не явились порядка 70% срочников.
Напомним, что весной 2018 года планируется набор 360 человек из Черновицкой области в рамках весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля по 31 мая. Призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 27 лет. Военных срочной службы, как и ранее, не будут направлять в зону проведения АТО для воинской службы.
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