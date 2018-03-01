Черновцы начали украшать к фестивалю Червона рута

- 01.03.2018 10:34
Черновцы начали украшать к фестивалю Червона рута

На здании черновицкой ратуши уже появилась символика всеукраинского музыкального фестиваля "Червона Рута". Кроме того, баннеры с надписью "Назустріч 30-річчю фестивалю "Червона рута" были установлены на фасаде при входе в здание горсовета Черновцов. Ожадиается в ближайшее время установка баннера с портретом известного композитора и автора песни "Червона Рута" Владимира Ивасюка.

Напомним, что в Черновцах состоится юбилейный фестиваль "Червона рута" по случаю 30-летния со дня его первого проведения. В связи с этим центр Черновцов украсят красными флагами с официальной символикой фестиваля.

В Черновцах, отметим, к 30-летию фестиваля "Червона рута" в 2018-2019 годах состоится ряд мероприятий и концертов. В частности, Первый Черновицкий всеукраинский отборочный конкурс фестиваля современной песни и поп-музыки "Червона рута" состоится 3-4 марта в Черновицкой областной филармонии имени дмитрия Гнатюка.

15 мая состоится концерт памяти Владимира Ивасюка при участии певцов-победителей фестиваля "Червона рута" в сопровождении джаз-бенда и симфонического оркестра. Концерт состоится  Летнем театре парка имени Шевченко.

Концерт победителей фестиваля "Червона рута" разных лет состоится на Соборной площади 6 октября по случаю празднования 610-летия Черновцов, ко дню города.

Черновицкий областной отборочный конкурс 16-го Всеукраинского фестиваля "Червона рута" состоится 12-13 октября в Черновицкой областной филармонии.

Отметим, что каждые 2 года проходит всеукраинский молодежный фестиваль современной песни и поп-музыки. В четные года во всех областях украины проходят отборочные конкурсы, в нечетные - осуществляется подготовка и проводятся финальные соревнования артистов. За победу исполнители и коллективы борятся в шести номинациях - это украинский аутентичный фольклор, танцевальная, популярная, экспериментальная, акустическая и рок-музыка. Художественная школа-мастерская фестиваля постоянно работает в промежутке между отборочными и финальными конкурсами. В Черновцах с 17 по 24 сентября 1989 года прошел первый фестиваль "Червона рута". Для многих украиснких исполнителей и коллективов этом фестиваль стал по-настоящему отправной точкой в мир большой украинской музыки. Среди таких артистов - группы "ВВ", "Брати Гадюкіни", "Кому вниз" и многие другие.

Платиновая Буковина, Черновцы

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