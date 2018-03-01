В Украине полностью замерз самый высокий водопад

- 01.03.2018 10:28
В Украине полностью замерз самый высокий водопад

Джуринский водопад в Тернопольской области, который является самым высоким водопадом в Украине, полностью замерз. До наступления тепла у туристов остается несколько дней, чтобы полюбоваться редким зрелищем - полностью замерзшим 16-метровым водопадом. 

По заявлениям экологов, лед может мгновенно обрушиться даже при самом маленьком потеплении.

Отметим, что среди равнинных водопадов Украины Джуринский водопад является самым большим. Река Джурин в Тенопольской области падает в долину с высоты 16 метров, благнодаря чему образовался трехступенчатый каскад. Новые ручьи пытаются сейчас пробраться сквозь заледенелый поток воды, но из-за низких температур вода тут же замерзает, из-за чего на каскаде образуются новые причудливые наросты.

Скорость падения воды Джуринского водопада - весьма высокая. Стоит отметить, что этот водопад был создан благодаря влиянию человека. Турки во время давних воин направили течение реки Джурин в другое речище, чтобы лишить население Червонограда без воды, и так образовался водопад.

Недалеко от замка в давние времена был построен замок. Несмотря на то, что от строения 9-го века сейчас остались только развалины, и сам замок, и Джуринский водопад остаются одними из самых романтичных мест Украины.

Платиновая Буковина

Ключові слова: джуринский водопад замерз, морозы в украине 2018, украина морозы 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція затимала в Чернівцях викрадача залізничного майна Наприкінці минулого року до поліції звернувся представник Чернівецької філії Укрзалізниці та повідомив, що невідома особа викрала акумулято
- 01.03.2018 16:39
На Луне есть жидкая вода Американские ученые сделали громкое заявление - воды на Луне гораздо больше, чем считалось ранее. По мнению ученых из Калифорнийского института
- 01.03.2018 16:09
В Украине отменили налогообложение пенсий Согласно решению Конституционного суда Украины, налогообложение пенсий украинцев признается неконституционным. Нормы Налогового
- 01.03.2018 15:51
Медицинская реформа: какие врачи будут лечить бесплатно Официально с 1 апреля 2018 года в Украине уже наверняка стартует так называемая подписная кампания, которая ознаменует медицинскую реформу.
- 01.03.2018 14:58
Вакцину БЦЖ в Украине временно запретили из-за смерти В Украине на продажу и использование одной из серий болгарской вакцины БЦЖ (против туберкулеза) введен временный запрет.
- 01.03.2018 14:15
Температура в Арктике - рекордно высокая В Арктике наблюдаются аномально высокие температурные показатели. По заявлениям ученых, нормальные показател
- 01.03.2018 13:38
Из-за снегопадов задержались 6 пассажирских поездов Из-за снегопадов в Украине были задержаны шесть пассажирских поездов. Отмечается, что в ночь на 1 марта 5216
- 01.03.2018 13:11
Жан Рено прибыл в Карпаты на съемки фильма В украинских Карпатах снимается совместный украинско-французский фильм "Последний шаг", главную
- 01.03.2018 12:18
На Буковине оштрафовали 200 военнообязанных В Черновицкой области более 200 военнообязанных мужчин оштрафовали за различные нарушения.
- 01.03.2018 11:50
Apple выпустить три смартфона в 2018 году Компания Apple семимильными шагами продвигается в области производства новых смартфонов. Компания относительно недавно презентовала
- 01.03.2018 11:21

Всі новини