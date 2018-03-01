В Украине полностью замерз самый высокий водопад- 01.03.2018 10:28
Джуринский водопад в Тернопольской области, который является самым высоким водопадом в Украине, полностью замерз. До наступления тепла у туристов остается несколько дней, чтобы полюбоваться редким зрелищем - полностью замерзшим 16-метровым водопадом.
По заявлениям экологов, лед может мгновенно обрушиться даже при самом маленьком потеплении.
Отметим, что среди равнинных водопадов Украины Джуринский водопад является самым большим. Река Джурин в Тенопольской области падает в долину с высоты 16 метров, благнодаря чему образовался трехступенчатый каскад. Новые ручьи пытаются сейчас пробраться сквозь заледенелый поток воды, но из-за низких температур вода тут же замерзает, из-за чего на каскаде образуются новые причудливые наросты.
Скорость падения воды Джуринского водопада - весьма высокая. Стоит отметить, что этот водопад был создан благодаря влиянию человека. Турки во время давних воин направили течение реки Джурин в другое речище, чтобы лишить население Червонограда без воды, и так образовался водопад.
Недалеко от замка в давние времена был построен замок. Несмотря на то, что от строения 9-го века сейчас остались только развалины, и сам замок, и Джуринский водопад остаются одними из самых романтичных мест Украины.
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