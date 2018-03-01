



Непогода обесточила 174 населенных пункта в Украине - 01.03.2018 09:43

В 10 областях Украины из-за срабатывания автоматический системы защиты линий электропередач были обесточены 174 населенных пункта. Отключения электричества произошли из-за сложных погодных условий на территории страны, как информируют представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Обрывы линий электропередач и отключения произошли из-за порывов ветра и сильных снегопадов. Так, в общей сложности больше всего населенных пунктов пострадало от непогоды в Донецкой области - 42, 23 населенных пункта без света - в Черкасской области, столько же в Николаевской, 20 - в Одесской, 16 - в Днепропетровской. В Харьковской области обесточены 15 населенных пунктов, 13 - в Херсонской области, 9 - в Запорожской, 8 и 5 населенных пунктов без света в Сумской и Киевской областях соответственно.

На автомобильных дорогах, по информации ГСЧС, обеспечено движение автотранспорта. Въезд крупногабаритного транспорта в крупные города Украины (Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг, Кропивницкий, Одесса, Николаев, Херсон) ограничен, также как и въезд на отдельные участки дорог Киевской, Николаевской, Запорожской и Одеской областей. Такие меры необходимы для обеспечения расчистки от снега дорог и городов.

Отмечается, что всего привлечено 2 тысячм 413 человек личного состава и 1 тысяч 705 единиц техники для расчистки дорог и буквировки застрявших транспортных средств.

Кроме того, лоцманская проводка судов в Мариупольском, Одесской, Николаевском, Южненском и Херсонском морских торговых портах ограничена - в свзяи с усилением ветра.

Что касается авиасообщения, то украинские аэропорты в настоящее время работаю в штатном режиме. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины держит обстановку под контролем.

Платиновая Буковина

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