



В Черновцах оборудован пункт вакцинации от дифтерии - 01.03.2018 09:40

По сообщению Черновицкой областной государственной администрации, в Черновцах был открыт временный пункт вакцинации от дифтерии. Он работает по адресу ул. Буковинская, 4а, на базе областной консультативной поликлиники Черновицкой областной клинической больницы.

По словам заведующей областной консультативной поликлиники Людмилы Ткачук, в Украине уже имела место вспышка заболеваемости корью. Стоит отметить, что в стране возникла также существенная угроза осложнения эпидемической ситуации с дифтерией. Среди населения уровень вакцинации от этого заболевания крайне низкий. Также медик подчеркнула, что интенсивность миграционных процессов также повышает риск завезения болезни. Только иммунизация является способом, который снизит риск вспышек данного заболевания.

Людмила Ткачук подчеркивает - временный пункт вакцинации, оборудованный в поликлинике, дествует в полном соответствии со всеми санитарными требованиями. Соответствующую подготовку и обучение прошли члены медицинского персонала в плане проведения прививок. В случае необходимости медперсонал обрладает навыками предоставления неотложной помощи. Отмечается, что в областной клинической больнице также была создана комиссия, в задачи которой входит разрешение на допуск к вакцинации. Медработники будут коллегиально решать, можно ли проводить иммунизацию для лиц с хроническими заболеваниями, с учетом состояния здоровья пациента, истории его болезни и оценке рисков.

В 16 лет детям ставят последнюю прививку от столбняка и дифтерии. Для взрослого человека повторная вакцинация должна проводиться каждые 10 лет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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