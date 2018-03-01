В Черновцах оборудован пункт вакцинации от дифтерии

- 01.03.2018 09:40
В Черновцах оборудован пункт вакцинации от дифтерии

По сообщению Черновицкой областной государственной администрации, в Черновцах был открыт временный пункт вакцинации от дифтерии. Он работает по адресу ул. Буковинская, 4а, на базе областной консультативной поликлиники Черновицкой областной клинической больницы.

По словам заведующей областной консультативной поликлиники Людмилы Ткачук, в Украине уже имела место вспышка заболеваемости корью. Стоит отметить, что в стране возникла также существенная угроза осложнения эпидемической ситуации с дифтерией. Среди населения уровень вакцинации от этого заболевания крайне низкий. Также медик подчеркнула, что интенсивность миграционных процессов также повышает риск завезения болезни. Только иммунизация является способом, который снизит риск вспышек данного заболевания.

Людмила Ткачук подчеркивает - временный пункт вакцинации, оборудованный в поликлинике, дествует в полном соответствии со всеми санитарными требованиями. Соответствующую подготовку и обучение прошли члены медицинского персонала в плане проведения прививок. В случае необходимости медперсонал обрладает навыками предоставления неотложной помощи. Отмечается, что в областной клинической больнице также была создана комиссия, в задачи которой входит разрешение на допуск к вакцинации. Медработники будут коллегиально решать, можно ли проводить иммунизацию для лиц с хроническими заболеваниями, с учетом состояния здоровья пациента, истории его болезни и оценке рисков.

В 16 лет детям ставят последнюю прививку от столбняка и дифтерии. Для взрослого человека повторная вакцинация должна проводиться каждые 10 лет.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: вакцина от дифтерии, риск эпидемии дифтерии украина, вакцинация 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція затимала в Чернівцях викрадача залізничного майна Наприкінці минулого року до поліції звернувся представник Чернівецької філії Укрзалізниці та повідомив, що невідома особа викрала акумулято
- 01.03.2018 16:39
На Луне есть жидкая вода Американские ученые сделали громкое заявление - воды на Луне гораздо больше, чем считалось ранее. По мнению ученых из Калифорнийского института
- 01.03.2018 16:09
В Украине отменили налогообложение пенсий Согласно решению Конституционного суда Украины, налогообложение пенсий украинцев признается неконституционным. Нормы Налогового
- 01.03.2018 15:51
Медицинская реформа: какие врачи будут лечить бесплатно Официально с 1 апреля 2018 года в Украине уже наверняка стартует так называемая подписная кампания, которая ознаменует медицинскую реформу.
- 01.03.2018 14:58
Вакцину БЦЖ в Украине временно запретили из-за смерти В Украине на продажу и использование одной из серий болгарской вакцины БЦЖ (против туберкулеза) введен временный запрет.
- 01.03.2018 14:15
Температура в Арктике - рекордно высокая В Арктике наблюдаются аномально высокие температурные показатели. По заявлениям ученых, нормальные показател
- 01.03.2018 13:38
Из-за снегопадов задержались 6 пассажирских поездов Из-за снегопадов в Украине были задержаны шесть пассажирских поездов. Отмечается, что в ночь на 1 марта 5216
- 01.03.2018 13:11
Жан Рено прибыл в Карпаты на съемки фильма В украинских Карпатах снимается совместный украинско-французский фильм "Последний шаг", главную
- 01.03.2018 12:18
На Буковине оштрафовали 200 военнообязанных В Черновицкой области более 200 военнообязанных мужчин оштрафовали за различные нарушения.
- 01.03.2018 11:50
Apple выпустить три смартфона в 2018 году Компания Apple семимильными шагами продвигается в области производства новых смартфонов. Компания относительно недавно презентовала
- 01.03.2018 11:21

Всі новини