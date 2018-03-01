Газпром обязали выплатить Нафтогазу 2,56 млрд долларов

- 01.03.2018 09:19
Газпром обязали выплатить Нафтогазу 2,56 млрд долларов

В соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда, россйскому Газпрому выставлено обязательство о выплате 2,56 миллиардов долларов Нафтогазу Украины.

С данным решением арбитража в Газпроме не согласны, отмечая, что данный вердикт привел в итоге к дисбалансу в отношениях с украинской компанией в плане транзита и поставок природного газа. Свои права, как заявляют представители Газпрома, намерены отставивать законным путем.

Напомним, что тебования Нафтогаза касаемо выплаты компенсации ща епоставленные для транзита объемы газа Газпромом были удовлетворены Стокгольмским арбитражным судом. В настоящее время Нафтогаз Украины и Газпром работают по двум контрактам. Согласно одному осуществляются поставки природного газа, согласно второму по территории Украины осуществляется транзит.

В отношении обеих компаний в 2014 году в Стокгольмском арбитраже были открыты делопроизводства. Представители Нафтогаза Украины 22 декабря 2017 года заявили о том, что требования Газпрома по схеме "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов за период с 2009 по 2017 год были полностью отклонены арбитражным судом в Стокгольме.

Платиновая Буковина

Ключові слова: нафтогаз и газпром, стокгольмский арбитражный суд, суд нафтогаза против газпрома

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