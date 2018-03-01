



Основні причини звернень платників в Чернівецьку податкову - 01.03.2018 09:35

Чернівецька ОДПІ приділяє значну увагу зверненням громадян як одному з пріоритетних напрямів роботи.

Як розповіла заступник начальника відділу електронних сервісів та звітності управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Ольга Бурла, цього року до Чернівецької ОДПІ надійшло 14 письмових звернень громадян, що на 4 менше, ніж торік.

Громадян цікавили питання, пов’язані з реєстраційним номером облікової картки платника, єдиного соціального внеску, обліку платників та податкових пільг. Крім того, чернівчани інформували про ухилення від сплати податків, - повідомила посадовець.

Звернення розглядаються згідно Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами і доповненнями. Звернення може бути як усним, так і письмовим, надісланим поштою або поданим особисто громадянином. Письмове звернення може також бути надіслано через мережу Інтернет, засобами електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. Письмове звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь. Електронне звернення повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати або бути направленим через електронний кабінет з використанням електронного цифрового підпису.

Ольга Василівна звернула увагу, що згідно статей 52 та 53 Податкового кодексу України платник має право звернутися і за податковою консультацією. Державні податкові інспекції (зокрема, Чернівецька ОДПІ) мають право надавати тільки усні податкові консультації. Консультації у письмовій формі можна отримати в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Для податківців залишається пріоритетним завданням, щоб громадськість та представники бізнесу отримували якісне обслуговування, фахові консультації, безперешкодний доступ до інформації, відчули відкритість, прозорість у діяльності податкових органів та прагненні зміцнювати партнерські стосунки, - підсумувала посадовець.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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