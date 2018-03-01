Проект поліцейських станцій презентували в Чернівцях

- 01.03.2018 09:09
Проект поліцейських станцій презентували в Чернівцях

Правоохоронці звернулися до органів місцевого самоврядування з проханням покращити умови роботи, необхідних для виконання повноважень поліції.

28 лютого в обласній державній адміністрації відбулася спільна нарада з питань впровадження реформи децентралізації та удосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг Чернівецької області.

Нарада відбулася за участю представників обласної та районної державних адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади та голів об’єднаних територіальних громад.

Одне із питань, яке обговорювалось на нараді – це заходи щодо створення та функціонування поліцейських станцій у об’єднаних територіальних громадах Чернівецької області.

За участю очільника буковинської поліції Сергія Пілігріма та начальника Управління превентивної діяльності Святослава Кішлара було презентовано проект створення «Поліцейської станції».

«Основним завданням поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави» - наголосив начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Сергій Пілігрім.

Поліцейська станція – це службове приміщення, що надається дільничному офіцеру поліції для виконання покладених на нього завдань із забезпечення правопорядку в межах поліцейської дільниці.

Даний проект передбачає створення у кожному районі області певну кількість станцій. В них будуть дислокуватись не лише дільничні офіцери поліції, а також працівники ювенальної превенції та групи реагування патрульної поліції.

Створення таких станцій дозволить значно швидше правоохоронцям реагувати на повідомлення громадян про правопорушення, особливо у сільській місцевості та віддалених населених пунктах. Забезпечить доступність та безперервність поліцейських послуг, цілодобове патрулювання території нарядом поліції та взаємозв’язок між населенням та правоохоронцями.

На спільній нараді представників органів місцевого самоврядування та поліції досягнуто домовленості у створенні «Поліцейських станцій».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліцейська станція, робота поліції, національна поліція чернівці

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