



Билл Гейтс назвал криптовалюты опасными - 28.02.2018 16:55

По словам основателя компании microsoft и одного из богатейших людей планеты Билла Гейтса,для нелегальных транзакций могут быть использованы криптовалюты, и в этом их основная опасность. Бизнесмен отметил, что в числе таких транзакций - торговля наркотиками.

Такие ответы Гейтс давал во время общения с пользователями сайта Reddit.

Билл Гейтс отметил, что среди основных особенрностей криптовалют стоит отметить анонимность, однако, в современном мире эта характеристика является скорее негативной, если речь идет о валюте. Бизнесмен подчеркнул, что у правительств должны оставаться возможности для раскрытия преступных схем по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и финансированию терроризма. Гейтс отметил, что известны случаи, когда криптовалюта использовалась для покупки различных наркотических препаратов, в частности, фентанила.

Что касается долгосрочных инвестиций, то основатель Microsoft подчеркнул, что для этой цели криптовалюты также являются не самым лучшим вариантом.

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