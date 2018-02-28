



В рейтинге лучших вузов мира отметились шесть украинских - 28.02.2018 16:42

В ежегодный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings попали шесть украинских высших учебных заведений. Стоит отметить, что два из числа украинских вузов улучшили свои позиции.

На сайте рейтинга можно ознакомиться с полным списком вузов.

Так, Киевский национальный университет имени Шевченко поднялся на 411-420 место (ранее было 431-440). Вторым украинским вузом, улучшившим позиции, стал Киевский политехнический институт, который поднялся на 500-550 место с 551-600.

Среди высших учебных заведений Украины, отмеченных в данном рейтинге, наилучшие позиции у Харьковского университета имени Каразина. Сейчас вуз расположился на 401-410 месте. Ранее он занимал 382 позицию.

В рейтинге QS World University Rankings также числятся Харьковский политех, Сумской государственный институт, а также Донецкий национальный университет, базирующийся в настоящее время в Виннице. Эти вузы не занимают мест в рейтинге, для них определена условная позиция 701+.

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