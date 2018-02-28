



Австрия готова направить миротворцев на Донбасс - 28.02.2018 16:07

Готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе выразила еще одна европейская страна. О возможном участии в миротворческой миссии Австрии заявил федеральный канцлер страны Себастьян Курц.

Стоит отметить, что в стабильной ситуации на территории Украины заинтересовано высшее руководство Австрии.

Курц также подчеркнул, что благодаря введению на Донбасс миротворческой миссии ООН возможно будет восстановление мира на востоке Украины. Также это позволит облегчить жизнь жителям Донбасса, которые вынуждены существоать в условиях непрекращающихся боевых действий.



Подчеркнем, что Финляндия выступает за то, чтобы в миротворческой миссии ООН на Донбассе принимало участие как можно больше стран-членов ЕС. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Юсии Ниинистё на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Степаном Полтораком.

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