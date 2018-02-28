Черновчан призывают беречься от обморожения

- 28.02.2018 14:09
Черновчан призывают беречься от обморожения

В течение прошедших суток на Буковине зафиксировали два случая обморожения, как сообщают в Черновицкой областной больнице скорой медицинской помощи. 

С поверхностным обморожением рук в больницу попал житель Кицманского района области. Кроме того, накануне, 27 февраля, к медикам обратился житель Черновцов. По его словам, стопу он обморозил три недели назад, и сейчас у него возникли проблемы с конечностью.

Среди первых признаков переохлаждения организма стоит назвать бледность с последующим посинением кожных покровов, губ, боль в пальцах рук и ног, дрожь, озноб. Обморожение развивается при длительном переохлаждении, когда в результате воздействия низких температур повреждаются ткани человеческого организма. Чаще всего обмораживаются уши, нос, пальцы, а также кисти и стопы. Первая степень обморожения характеризуется бледностью кожи, снижением чувствительности пораженных участков тела. После согревания поврежденные участки краснеют, и возникает отек. При второй степени обморожения поврежденная кожа становится сине-бордовой, на поверхности образовываются волдыри с прозрачной жидкостью.

Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, следует соблюдать несложные правила. Мороз и вредные привычки - не совместимы. Так, при курении на морозе руки становятся более уязвимыми к обморожению, также ухудшается периферийная циркуляция крови. Что касается употребления спиртных напитков, то они лишь создают иллизию тепла, на самом деле алкоголь ведет к более быстрой потере тепла организмом. Одежда зимой не должна быть слишком облегающей, чтобы не препятствовать нормальной циркуляции крови. Кроме того, воздушная прослойка между слоями одежды позволяет удерживать тепло. Не забывайте о головных уборах, шарфах, перчатках или варежках, желательно из натуральных материалов. Обувь также не должна быть тесной, и обязательно должна быть стелька.

Кроме того, для того, чтобы не мерзнуть, необходима энергия, потому перед выходом на улицу желательно поесть.

Особенно следить за детьми и пожилыми людьми, поскольку терморегуляция у первых еще не налажена, а у вторых может быть нарушена при ряде заболеваний. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: обморожение черновцы, переохлаждение

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