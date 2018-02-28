В Польше в ДТП на переезде погибли четверо украинцев- 28.02.2018 10:04
В Польше, в городе Ополе на железнодорожножном переезде произошла авария.
Как отмечают местные издания, под поезд на переезде попал автомобиль Volkswagen Passat, в котором находились граждане Украины.
Происшествие имело место 27 февраля вечером, в районе 19:00 по местному времени.
Сообщается, что на железнодорожный переезд выехала иномарка с украинцами, после чего авто сбил рельсовый автобус. Ни пассажиры, ни машинист поезда не пострадали. ПОгибли трое женщин и один мужчина в возрасте от 20 до 60 лет, которые находились в легковом авто.
Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
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