Декларуйте доходи будь-яким зручним способом

- 28.02.2018 09:46
Декларуйте доходи будь-яким зручним способом

Відповідно до п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

особисто або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Нагадуємо, що податкова декларація громадянами подається до 01 травня року, що настає за звітним. Для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2018 (включно).

Податкова декларація з 1 січня 2018 року подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: декларування доходів, деклараційна кампанія 2018, декларація 2018

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