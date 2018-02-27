В Чернівцях розшукують крадіїв мобільних

- 27.02.2018 17:25
В Чернівцях розшукують крадіїв мобільних

Від злочинної діяльності «кишенькарів» постраждали двоє чернівчан, один з яких - неповнолітній школяр. Зловмисники залишили містян без гаджетів, загальна вартість яких сягнула 35 тисяч гривень.

26 лютого двоє потерпілих повідомили до поліції про крадіжки, які були скоєні у громадському транспорті та загальноосвітньому навчальному закладі Чернівців.

Вранці в роздягальні школи у 13-річного хлопчика зник стільниковий телефон, який знаходився у кишені його куртки. Цього ж дня, невідомий зловмисник поцупив смартфон у маршрутному транспортному засобі. У 25-річного жителя міста гаджет знаходився у кишені верхнього одягу.

За даними фактами слідчі одразу відкрили кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

У більшості випадків, власники мобільних пристроїв несвідомо провокують інших осіб до вчинення протиправних дій. Досить часто громадяни різного віку залишають смартфони без нагляду або в місцях, де будь-хто може помітити пристрій. Для злочинців і підлітків з неблагополучних сімей – це легкий спосіб, щоб трохи нажитися грішми за рахунок чужого майна.

Саме тому, поліція Буковини закликає всіх краян зберігати дорогі гаджети у важкодоступних місцях. Принаймні, у внутрішній кишені портфелів, сумок або барсеток та щільно застібати свій аксесуар. У місцях масового скупчення людей намагайтесь надійно заховати мобільний пристрій у внутрішню кишеню куртки, до вашої сумки, тощо. Час від часу перевіряйте, чи добре замкнуті защіпки, де знаходиться ваш телефон. Щоб уникнути втрату мобільного гаджету та іншого цінного майна у громадському транспорті - тримайте пакет, сумку або рюкзак перед собою в руках.

Зокрема, батькам школярів правоохоронці радять нагадувати своїм дітям, що мобільний телефон не є іграшкою, а в першу чергу – засобом зв’язку, який поза межами домівки не варто використовувати без важливої потреби.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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