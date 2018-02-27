На Буковині затримано іноземця з наркотиками

- 27.02.2018 16:57
На Буковині затримано іноземця з наркотиками

26 лютого працівники Управління карного розшуку в ході проведення операції «Мігрант» задокументували злочинну діяльність 39-річного уродженця сусідньої держави, котрий проживає у Чернівцях.

Так, у понеділок, на території одного із гаражних кооперативів міста, поліцейські зупинили автомобіль «БМВ» на іноземній реєстрації. Під час перевірки документів, водій транспортного засобу почав помітно нервувати, чим викликав підозру у правоохоронців.

В подальшому під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські виявили у 39-річного водія-іноземця паперові згортки з розфасованим канабісом та шість конвалют "Subutex", в яких знаходились таблетки білого кольору. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить близько 5 тисяч гривень.

Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Вилучені наркотики направлені до Чернівецького Наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження наркотиків та перевіряють порушника на причетність до їх розповсюдження на території Буковини.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наркотики чернівці, чернівці операція мігрант

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