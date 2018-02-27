



8 марта в ресторане Гранд Аристократ - 27.02.2018 16:42

Ресторан Гранд Аристократ подготовил для прекрасных женщин к 8 марта массу сюрпризов. Вас ожидает непревзойденное празднование, прекрасный отдых, а также живой концерт звезды украинского шоу-бизнеса.

Бронирование столиков по тел. (095) 675-99-90

Гранд Аристократ подготовил для Международного женского для роскошные угощения, в праздничном меню учтены постные блюда. Также вас ждет непревзойденная атмосфера и праздничная обстановка, тематическая фотозона, а также съемка и фотоотчет от фотографа Тараса Мызака.

Отличное настроение гарантировано талантливыми исполнителями живой музыки. А настоящим украшением вечера станет живое выступление известной украинской певицы, участницы Евровидения-2013 Златы Огневич!

Подарите своим любимым женщинам чудесный праздник - пригласите их в ресторан Гранд Аристократ! Мы знаем, как любой праздник превратить в по-настоящему королевское событие.

Цены - 1000-1200 грн с человека. Начало празднования - в 18:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

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