В Украину прибыли вакцины от кори

- 27.02.2018 16:01
В Украину прибыли вакцины от кори

На склады Государственного предприятия "Укрвакцина" ЮНИСЕФ уже доставили 220 тысяч доз вакцин "Приорикс" от паротита, кори и краснухи. Эта часть вакцин вскоре будет распределена по украинским областям, как сообщил  директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

По словам главы Центра, Министерство здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ осуществили за государственные средства ускоренную доставку вакцин в количестве 220 тысяч доз, учитывая усиленные расходы и спрос на вакцину. Отмечается, что вакцина уже прибыла в Украину - в аэропорт Борисполь. Она прошла процедуру растаможивания и сейчас находится на складе Укрвакцины, ожидая отправки в регионы.

Сообщения о запрете Гослекслужбой вакцины "Приорикс" Курпита назвал неправдивыми. Что касается запрета, то он относился к партии итальянского производства и российской фасовки. Такие вакцины попали в частную аптечную сеть двух украинских городов - Одессы и Сум. Примечательно, что сам производитель вакцины Приорикс обратился Гослекслужбе по поводу данной вакцины.

Отмечается, что данная вакцина предназначалась для российского рынка, но каким-то образом оказалась в продаже на частном аптечном рынке в Сумах и Одессе. В Украину данная вакцина пришла в обход Министерства здравоохранения, при отсутствии регистрации, а значит, и применяться она здесь не может. Кроме того, реализацией занималась частная сеть, а не медицинские учреждения - государственные или частные, то есть, как отметил Курпита, речь идет о контрабанде вакциной.

С жалобой в Гослекслужбу самостоятельно обратилась компания-производитель вакцины. Данный факт был установлен, в связи с чем было решено изъять вакцину из оборота и прекратить ее использование. 15 февраля было выдано распоряжение о запрете, и поскольку соответствующих документов нет, качество данной вакцины определить не представляется возможным.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: вакцины от кори украина

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