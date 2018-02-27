



В американском кафе можно поспать в обеденный перерыв - 27.02.2018 14:59

Если вы живете и работаете в столице США Вашингтоне, и посреди рабочего дня вам очень сильно захотелось поспать, то решить эту проблему не так уж и сложно. Нужно лишь посетить особое кафе, где можно в буквальном смысле "перезарядиться", ведь заведение так и называется Recharj, то есть, "Перезарядка".

Располагается необычное кафе всего в одном квартале от Белого дома, и предназначено данное заведение для отдыха офисных работников.

В кафе Recharj играет легкая расслабляющая музыка, повсеместно установлены мягкие матрасы, на которых можно удобно расположиться и подремать. Кроме того, для максимального расслабления посетителям предлагают особые повязки, пропитанные специальными ароматическими смесями с нотками лаванды.

Каждому посетителю можно будет вздремнуть в кафе в течение 20 минут. Стоимость сеанса отдыха в Recharj составляет 9 долларов, или примерно 240 гривен.

Платиновая Буковина

Всі новини