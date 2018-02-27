Проблему с отключением тепла в Черновцах временно решили

- 27.02.2018 12:27
Проблему с отключением тепла в Черновцах временно решили

Напомним, в Черновцах возникла угроза отключения теплоснабжения - по причине задолженности коммунального предприятия Черновцытеплокоммунэнерго за газ. Размер долгов составлял 12,5 миллионов гривен. 

В настоящее вермя ситуация временно урегулирована, однако, проблема все еще сохраняется, как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук. Также мэр выразил благодарность черновчанам, с помощью которых удалось повысить объемы платежей за потребленную тепловую энергию.

Между тем, задолженность перед Черновцыгазом не была ликвидирована полностью, и остается все еще большая сумма долга, в связи с чем сохраняется опасность отключения города от теплоснабжения.

В связи с этим Каспрук призывал черновчан не затягивать с оплатой счетов, в том числе и за отопление, чтобы избежать возможных проблем.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: черновцы отопление, отключение тепла черновцы

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