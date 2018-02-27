



На Буковине повесилась 15-летняя девочка - 27.02.2018 11:05

15-летняя девочка в Черновицкой области покончила с собой. Как сообщают в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, происшествие случилось в субботу, 24 февраля.

Это произошло в селе Селище Сокирянского района Черновицкой области. Девочка-подросток покончила с собой через повешение, и обнаружили ее в доме, где она жила.

Тело было направлено в Сокиряны для проведения судебно-медицинской экспертизы. Позднее в полиции озвучат подробности данного происшествия.

Стоит напомнить, что на Буковине недавно 28-летняя местная жительница также предприняла попытку совершить суицид. Женщина осталась в живых, но получила отравление моющим веществом.

Платиновая Буковина, Черновцы

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