На Буковине повесилась 15-летняя девочка- 27.02.2018 11:05
15-летняя девочка в Черновицкой области покончила с собой. Как сообщают в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, происшествие случилось в субботу, 24 февраля.
Это произошло в селе Селище Сокирянского района Черновицкой области. Девочка-подросток покончила с собой через повешение, и обнаружили ее в доме, где она жила.
Тело было направлено в Сокиряны для проведения судебно-медицинской экспертизы. Позднее в полиции озвучат подробности данного происшествия.
Стоит напомнить, что на Буковине недавно 28-летняя местная жительница также предприняла попытку совершить суицид. Женщина осталась в живых, но получила отравление моющим веществом.
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