Климат на Аляске может стать тропическим

- 27.02.2018 10:28
Климат на Аляске может стать тропическим

Ледяной покров в Аляске, в частности, на ее западном побережье, продолжает стремительно сокращаться, о чем сообщают ученые. Это происходит по причине климатических изменений.

При этом, в настоящее время проблема - на настолько критического масштаба, и для Аляски она скорее открывает некоторые преимущества. В особенности, таяние ледяного покрова способствует облегчению судоходства, а также добыче полезных ископаемых.

В то же время, для северных широт изменения климата и таяние льдов могут принести куда более серьезный результат. Климатические изменения могут привести к тому, что Аляска и другие северные регионы в будущем могут получить умеренные температурные показатели, а некоторые из территорий - даже тропические. В этом случае для экономики региона последствия могут быть далеко не самыми радужными, если не сказать, плачевными.

На конгрессе Arctic Frontiers, который проходил в Норвегии, поднимались вопросы изменения климата, в том числе и на Аляске. Как утверждают ученые из норвежского университета в Бергене, человечество уже вряд ли будет в силах предотвратить процессы, которые уже начались, поскольку даже зимой льды в северных широтах не то что не нарастают зимой, но и продолжают таять.

Платиновая Буковина

Ключові слова: аляска климат, климат на аляске, изменения климата

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Чернівцях розшукують крадіїв мобільних 26 лютого двоє потерпілих повідомили до поліції про крадіжки, які були скоєні у громадському транспорті
- 27.02.2018 17:25
На Буковині затримано іноземця з наркотиками Іноземець в якого правоохоронці вилучили наркотичні речовини, притягувався на території України до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та крадіжки.
- 27.02.2018 16:57
8 марта в ресторане Гранд Аристократ Ресторан Гранд Аристократ подготовил для прекрасных женщин к 8 марта массу сюрпризов. Вас ожидает непревзойденное празднование, прекрасный отдых
- 27.02.2018 16:42
В Украину прибыли вакцины от кори На склады Государственного предприятия "Укрвакцина" ЮНИСЕФ уже доставили 220 тысяч доз вакцин "Приорикс" от паротита
- 27.02.2018 16:01
Финляндия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс Президент Финляндии Саули Ниинистё провел встречу с главой Министерства обороны Украины Степаном Полтораком.
- 27.02.2018 15:53
В американском кафе можно поспать в обеденный перерыв Если вы живете и работаете в столице США Вашингтоне, и посреди рабочего дня вам очень сильно захотелось поспать, то решить эту проблему
- 27.02.2018 14:59
Украину призывают как можно скорее назначить главы НБУ Страны G7 призывают Верховную Раду Украины срочно выбрать нового главу Национального банка Украины. Соответствующее сообщение было озвучено
- 27.02.2018 14:17
В стычках под ВР пострадало 9 правоохранителей Согласно сообщению начальника столичной полиции Андрея Крищенко, в результате столкновения под зданием Верховной рады с митингующими пострадали 8 правоохранителей
- 27.02.2018 12:46
Проблему с отключением тепла в Черновцах временно решили Напомним, в Черновцах возникла угроза отключения теплоснабжения - по причине задолженности коммунального предприятия
- 27.02.2018 12:27
Европу атакуют аномальные морозы - погибло 10 человек В Европе аномальные морозы привели к смерти уже 10 человек. Из-за неблагоприятных погодных условий во многих вузах отменяют учебу, также переносятся авиарейсы.
- 27.02.2018 11:24

Всі новини