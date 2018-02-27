



Климат на Аляске может стать тропическим - 27.02.2018 10:28

Ледяной покров в Аляске, в частности, на ее западном побережье, продолжает стремительно сокращаться, о чем сообщают ученые. Это происходит по причине климатических изменений.

При этом, в настоящее время проблема - на настолько критического масштаба, и для Аляски она скорее открывает некоторые преимущества. В особенности, таяние ледяного покрова способствует облегчению судоходства, а также добыче полезных ископаемых.

В то же время, для северных широт изменения климата и таяние льдов могут принести куда более серьезный результат. Климатические изменения могут привести к тому, что Аляска и другие северные регионы в будущем могут получить умеренные температурные показатели, а некоторые из территорий - даже тропические. В этом случае для экономики региона последствия могут быть далеко не самыми радужными, если не сказать, плачевными.

На конгрессе Arctic Frontiers, который проходил в Норвегии, поднимались вопросы изменения климата, в том числе и на Аляске. Как утверждают ученые из норвежского университета в Бергене, человечество уже вряд ли будет в силах предотвратить процессы, которые уже начались, поскольку даже зимой льды в северных широтах не то что не нарастают зимой, но и продолжают таять.

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