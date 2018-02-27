Адреса пунктов обогрева на Буковине- 27.02.2018 09:45
Служба автомобильных дорог информирует о том, что на территории Черновицкой области в период февральских морозов работают пункты обогрева, всего 9 пунктов.
Укравтодор призывает автомобилистов учитывать погодные условия и возможное состояние дорог и призывает пользоваться при необходимости пунктами обогрева.
Ниже предлагаем ознакомиться с адресами пунктов в районах Чреновицкой области:
Вижницкий район - г. Вижница, улица Украинская, 111, админздание производственной базы Вижницкого райавтодора.
Герцаевский район - г. Герца, улица Горького, 46, административное здание Герцаевского райавтодора.
Глыбокский район - поселок городского типа Глыбока, улица Данила Галицкого, 4, админздание производственной базы Глыбокского райавтодора.
Также в селе Тарашаны на автодороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 524+05, работает дорожно-ремонтный пункт.
Кельменецкий район - поселок городского типа Кельменцы, улица Паламаря, 30, административное здание Кельменецкого райавтодора.
Кицманский район - г. Кицмань, улица Независимости, 2-В. Также в Кицмане по адресу ул. Независимоси, 137, действет дорожно-ремонтный пункт.
Новоселицкий район - г. Новоселица, улица Хотинская, 75-б, админздание производственной базы Новоселицкого райавтодора.
Путильский район - поселок городского типа Путила, улица Украинская, 33, админздание производственной базы Путильского райавтодора.
Сторожинецкий район - город Сторожинец, улица Кривая, 1, производственная база эксплуатационного участка Сторожинецкого райавтодора.
Хотинский район - г. Хотин, улица Шевченк, 79, административное здание производственной базы Хотинского райавтодора.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.02.2018 17:25
- 27.02.2018 16:57
- 27.02.2018 16:42
- 27.02.2018 16:01
- 27.02.2018 15:53
- 27.02.2018 14:59
- 27.02.2018 14:17
- 27.02.2018 12:46
- 27.02.2018 12:27
- 27.02.2018 11:24