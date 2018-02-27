



Адреса пунктов обогрева на Буковине - 27.02.2018 09:45

Служба автомобильных дорог информирует о том, что на территории Черновицкой области в период февральских морозов работают пункты обогрева, всего 9 пунктов.

Укравтодор призывает автомобилистов учитывать погодные условия и возможное состояние дорог и призывает пользоваться при необходимости пунктами обогрева.

Ниже предлагаем ознакомиться с адресами пунктов в районах Чреновицкой области:

Вижницкий район - г. Вижница, улица Украинская, 111, админздание производственной базы Вижницкого райавтодора.

Герцаевский район - г. Герца, улица Горького, 46, административное здание Герцаевского райавтодора.

Глыбокский район - поселок городского типа Глыбока, улица Данила Галицкого, 4, админздание производственной базы Глыбокского райавтодора.

Также в селе Тарашаны на автодороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 524+05, работает дорожно-ремонтный пункт.



Кельменецкий район - поселок городского типа Кельменцы, улица Паламаря, 30, административное здание Кельменецкого райавтодора.

Кицманский район - г. Кицмань, улица Независимости, 2-В. Также в Кицмане по адресу ул. Независимоси, 137, действет дорожно-ремонтный пункт.

Новоселицкий район - г. Новоселица, улица Хотинская, 75-б, админздание производственной базы Новоселицкого райавтодора.

Путильский район - поселок городского типа Путила, улица Украинская, 33, админздание производственной базы Путильского райавтодора.

Сторожинецкий район - город Сторожинец, улица Кривая, 1, производственная база эксплуатационного участка Сторожинецкого райавтодора.

Хотинский район - г. Хотин, улица Шевченк, 79, административное здание производственной базы Хотинского райавтодора.

Платиновая Буковина, Черновцы

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