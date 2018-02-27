При обстрелах в АТО ранены трое бойцов ВСУ 26 02 2018

- 27.02.2018 09:25
При обстрелах в АТО ранены трое бойцов ВСУ 26 02 2018

Российско-террористические формирования на Донбассе в течение прошедших суток демонстрировали активность, осуществив по позициям Вооруженных сил Украины пять прицельных обстрелов.

В пресс-центре штаба антитеррористической операции озвучили отчет, в котором отметили факты нарушения боевиками Минских соглашений, в частности, путем использования разнокалиберных минометов.

Украинские военнослужащие отмечают, что по позициям в районе Троицкого на Луганском направлении террористами было выпущено порядка 10 мин 120 мм калибра. Что касается Донецкого направления, то здесь агрессор также применил 120 мм минометы, обстреляв населенный пункт Пески. На Приазовском направлении под обстрел попали опорные пункты в районе Лебединского. В Каменке боевики вели обстрелы с помощью стрелкового оружия.

Как отмечается, в результате военной агрессии были ранены трое украинских военнослужащих.

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