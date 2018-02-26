Черновчан предупреждают о сильных морозах 2 марта- 26.02.2018 16:50
Согласно прогнозу погоды на ближайшее время, в Черновцах на текущей неделе ожидаются сильные морозы и снегопады. По данному поводу в городском совете состоялся брифинг при участии мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Как сообщил мэр, в Черновцах морозы ниже -20 градусов возможны, но только в ночное время. В связи с чем школы из-за погодных условий закрывать не планируют. Каспрук также отметил, что самые сложные погодные условия ожидаются с четверга на пятницу, то есть, с 1 на 2 марта. И в эти дни мэр призвал родителей учеников младших классов не пускать детей в школы.
В Украинском гидрометцентре отмечают, что в течение всей недели в Черновицкой области ожидаются сильные морозы.
Что касается посещаемости детей в школах Черновцов, то на сегодняшний день, согласно сообщению главы управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, отсутствует всего 9,5% школьников. Данный показатель является допустимым, потому о карантине в школах речи также нет.
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