



Чернівчанин регулярно обкрадав подарункові магазини - 26.02.2018 15:50

Зловмисник упродовж дня «відвідував» дві місцеві подарункові крамниці, поцупивши з прилавків коштовний сувенірний крам.

Зі скаргами щодо магазинних крадіжок до Шевченківського відділення поліції звернулись двоє приватних підприємців.

Першою невідомий «обчистив» етно-крамницю, де викрав предмети для оздоблення інтер’єру. Невдовзі, з приміщення ювелірних виробів на сусідній вулиці, зловмисник вирішив прихопити елементи декоративного посуду.

Вживши всіх можливих пошукових заходів, оперативники встановили та виявили викрадача «екзотичного» товару. Ним виявився 22-річний житель обласного центру, котрий вже потрапляв у поле зору правоохоронців, вчинивши адміністративні правопорушення.

Речові докази у молодика поліцейські вилучили та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час за скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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