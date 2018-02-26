



Ресторан Аристократ на 8 марта 2018 - 26.02.2018 15:31

Ресторан Аристократ поздравляет милых дам с Международным женским днем и приглашает отметить этот замечательный праздник в атмосфере красоты, роскоши, весны и приятного настроения!

Заказ столиков по тел. (095) 442 22 45

Для любимых гостей ресторан Аристократ подготовил развлекательную программу "Все для вас, дорогие женщины. Последнее 8-е марта". Создавать хорошее настроение и задавать тон празднику будет талантливый дуэт ведущих "the Підкова", которые гарантируют вам заряд положительных эмоций.

Также в ресторане Аристократ в Международный женский день вас ждет тематическая фотозона, профессиональный фотограф и фотоотчет, а также неимоверно драйвовое музыкальное сопровождение праздника!

Повары ресторана Аристократ подготовили для гостей изысканное праздничное меню с учетом постных блюд.

Спешите заказать столик в ресторане Аристократ на 8 марта. Цены - 800 грн. с человека.

Платиновая Буковина, Черновцы

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