Укрзализныця запускает новый поезд на Азовское море- 26.02.2018 12:20
Новый пассажирский поезд сообщением Киев - Покровск (Донецкая область) - Бердянск (Запорожская область) начнет курсировать уже этой весной, с 25 марта.
О запуске нового приморского направления сообщил Евгений Кравцов, исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци.
Так, по словам Кравцова, Укрзализныця налаживает круглогодичное сообщение с побережьем Азовского моря и Донбассом. Двухгруппный поезд Киев-Бердянск-Покровск начнет функционировать уже с конца марта нынешнего года, что поможет разрешить проблему ночного сообщения Бердянска и некоторых районов Донецкой области с Киевом и рядом других украинских городов.
Поезд №226/226-246/245 будет выезжать с 17:00 из Киева. Прибытие в Покровск - в 7:26 на следующий день, в Бердянск - в 11:50. Обратный маршрут - выезд в 18:00 из Бердянска, в 22:25 поезд будет в Покровске, и прибудет в столицу на следующий день в 11:40.
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