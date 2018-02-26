



Гостинний двір запрошує на святкування 8 березня - 26.02.2018 11:25

8 березня - свято початку весни, розквіту, та одне з найжіночніших свят, оскільки недарма цей день має назву Міжнародного жіночного дня!

Порадуйте ваших найближчих жінок - маму, сестру, другу половинку, та подаруйте їм найдорожче - свою увагу та свій час. А час, проведений в це свято в розважальному комплексі "Гостинний двір", стане чудовим подарунком та справжньою насолодою не тільки для жінок, але і для їх супутників.

Бронювання столиків за тел. (050) 71-88-333

В Міжнародний жіночий день в розважальному комплексі "Гостинний двір" на вас чекає святкова атмосфера та піднесений настрій завдяки ведучому МC Romantic. Доповнить святкування запальна сучасна музика у живому виконанні. Не обійдеться також і без смаколиків, адже професійні кулінари розробили для свята 8 березня спеціальне меню, додавши до нього сюрприз від шефа. Також в подарунок гостям від закладу - чудовий алкогольний фуршет. А зафіксувати чудове святкування на пам’ять вам допоможе професійний фотограф від порталу Geometria.

Довірте своє свято професіоналам та відзначте 8 березня в комплексі "Гостинний двір" та отримайте незабутні враження від відпочинку!

Платинова Буковина, Чернівці

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