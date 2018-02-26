



ДТП в Черновцах на Героев Майдана 26 02 2018 - 26.02.2018 10:07

В Черновцах на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) утром понедельника, 26 февраля, произошло ДТП. Как отмечается, авария произошла недалеко от перекрестка с улицей Щербанюка (Чапаева).

Отмечается, что в ДТП пострадали три транспортных средства - троллейбус и два легковых автомобиля.

В связи с аварией пассажиров троллейбуса высадили. Им пришлось идти до ближайшей остановки пешком.

В месте аварии движение осложнено. Пострадавших в результате ДТП нет, на место для выяснения обстоятельств выехала патрульная полиция.

Платиновая Буковина, Черновцы

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