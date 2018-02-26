



На Буковині викрили торговця холодною зброєю - 26.02.2018 09:26

Поліція Буковини нагадує краянам та гостям області, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

23 лютого ввечері на одній з вулиць села Дубівці в ході проведення профілактичних заходів працівники поліції викрили 34-річного правопорушника. Місцевий житель намагався продати мешканцю сусіднього села військовий багнет-ніж у металевому чохлі.

Холодну зброю правоохоронці вилучили та направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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