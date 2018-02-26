



Двоє чернівчан задекларували мільйонні статки - 26.02.2018 09:22

З 1 січня 2018 року стартувала кампанія декларування доходів громадян. Станом на 21 лютого 436 чернівчан відзвітували про свої доходи. Загальна сума задекларованих доходів складає 34,7 млн. грн.

Про свої минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., вже повідомили двоє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 2,8 млн. грн. Громадяни відзвітували про доходи від продажу нерухомого майна та спадщину, - розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий.

Нагадуємо, що громадянам, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи, слід відзвітувати до 2 травня 2018 року, включити суму отриманих протягом 2017 року доходів до загального річного оподатковуваного доходу, а також нарахувати і сплатити з цих доходів до 1 серпня 2018 року податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Чернівецькою ОДПІ забезпечено обладнання місць прийому декларацій, інспектори центру обслуговування платників готові надавати декларантам необхідну інформаційну допомогу при заповненні декларацій.

Просимо чернівчан не зволікати, і своєчасно виконати свій конституційний обов’язок з розумінням того, що свідоме декларування доходів і сплата податків – вірний щлях до побудови європейського суспільства.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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