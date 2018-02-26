Двоє чернівчан задекларували мільйонні статки

- 26.02.2018 09:22
Двоє чернівчан задекларували мільйонні статки

З 1 січня  2018 року стартувала кампанія декларування доходів громадян. Станом на 21 лютого 436 чернівчан відзвітували про свої доходи. Загальна сума задекларованих доходів складає 34,7 млн. грн.

Про свої минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., вже повідомили двоє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 2,8 млн. грн. Громадяни відзвітували про доходи від продажу нерухомого майна та спадщину, - розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий.

Нагадуємо, що громадянам, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи, слід відзвітувати до 2 травня 2018 року, включити суму отриманих протягом 2017 року доходів до загального річного оподатковуваного доходу, а також нарахувати і сплатити з цих доходів до 1 серпня 2018 року податок на доходи фізичних осіб  та військовий збір.

Чернівецькою ОДПІ забезпечено обладнання місць прийому декларацій, інспектори центру обслуговування платників готові надавати декларантам необхідну інформаційну допомогу при заповненні декларацій.
Просимо чернівчан не зволікати, і своєчасно виконати свій конституційний обов’язок з розумінням того, що свідоме декларування доходів і сплата податків – вірний щлях до побудови європейського суспільства.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкові декларації, деклараційна кампанія 2018, чернівці податкова

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Магнитные бури на март 2018 В сторону Земли направляется облако солнечного ветра, в связи с чем на земле ожидаюстя магнитные бури. Как стало известно, 14, 16 и 17
- 26.02.2018 17:05
Черновчан предупреждают о сильных морозах 2 марта Согласно прогнозу погоды на ближайшее время, в Черновцах на текущей неделе ожидаются сильные морозы и снегопады. По данному поводу в городском совете состоялся брифинг при участии мэра Черновцов Алексея Каспрук
- 26.02.2018 16:50
Чернівчанин регулярно обкрадав подарункові магазини Зі скаргами щодо магазинних крадіжок до Шевченківського відділення поліції звернулись двоє приватних підприємців.
- 26.02.2018 15:50
Ресторан Аристократ на 8 марта 2018 Ресторан Аристократ поздравляет милых дам с Международным женским днем и приглашает отметить этот замечательный праздник
- 26.02.2018 15:31
Буковинські полісмени затримали вбивцю власної матері За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, котрі призвели до смерті потерпілої, зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.
- 26.02.2018 12:53
Укрзализныця запускает новый поезд на Азовское море Новый пассажирский поезд сообщением Киев - Покровск (Донецкая область) - Бердянск (Запорожская область)
- 26.02.2018 12:20
Гостинний двір запрошує на святкування 8 березня 8 березня - свято початку весни, розквіту, та одне з найжіночніших свят, оскільки недарма цей день має назву Міжнародного
- 26.02.2018 11:25
ДТП в Черновцах на Героев Майдана 26 02 2018 В Черновцах на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) утром понедельника, 26 февраля, произошло ДТП. Как отмечается
- 26.02.2018 10:07
Мощный взрыв в Лестере 25 02 2018 В центральной Англии, в городе Лестер вечером 25 февраля в одном из местных магазинов прогремел мощный взрыв. Инцидент
- 26.02.2018 09:44
На Буковині викрили торговця холодною зброєю Поліція Буковини нагадує краянам та гостям області, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою
- 26.02.2018 09:26

Всі новини