



Представителя Украины на Евровидение 2018 выберут 26 февраля - 23.02.2018 17:41

Финал национального отбора на Евровидение 2018 в Украине состоится уже в ближайшую субботу, 24 февраля. Начало национального отбора - в 19:00.

Отметим, что по итогам голосования в финале оказались шесть исполнителей и групп, а именно - Laud, The Erised, Vilna, которые выступали в первом полуфинале, и участники второго полуфинала Melovin, Tayanna и Kadnay.

Представляем вашему вниманию порядок выступлений артистов в финале украинского национального отбора на Евровидение.

Первым выступит дуэт Kadnay - Дмитрий Каднай и Фил Коляденко, которые исполнят композицию Beat of the universe.

Далее - Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим именем Tayanna. Она представит украиноязычную песню «Леля».

Группа The Erised выступят в финале под третьим номером и представят песню «Heroes».

Участник шестого сезона вокального талант-шоу "Голос країни" Влад Каращук, также известный под псевдонимом Laud, представит на сцене национального отбора песню «Waiting».

«Forest Song» - так называется композиция. с которой поборется за право представлять Украину на Евровидении 2018 Vilna (Ирина Василенко).

Заключительным в финале будет выступление артиста Melovin с композицией «Under The Ladder».

6. Melovin. Костя Бочаров выступит с песней «Under The Ladder» ("Под лестницей") - о поражениях.

Напомним, что ведущим национального отбора на Евровидение 2018 в Украине является Сергей Притула. В судейских креслах в нынешнем году - победительница Евровидения-2016 Джамала, обладатель второго места на Евровидении-2007 Андрей Данилко, а также Евгений Филатов, саундпродюсер и музыкант из группы The Maneken. Уже завтра вечером станет известно, кто отправится на Евровидение 2018 в Лиссабон от Украины.

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