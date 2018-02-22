Инспектора Гоструда на Буковине задержали за взятки- 23.02.2018 14:31
Главный инспектор областного управления Гоструда в Черновицкой области организовал на работе преступную схему, по которой путем взяток он смог увеличить свой доход. Преступника удалось разоблачить сотрудникам военной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления защиты экономики, как сообщают в Департамента защиты экономики
Отмечается, что преступник систематически требовал и, соответственно, получал неправомерное денежное вознаграждение за выдачу разрешений на провеедние работ с повышенной опасностью.
Были задокументованы факты получения неправомернго денежного вознаграждения государственным инспектором на общую сумму 320 тысячи гривен.
Фугурант уголовного производства был задержан во время получения очередной взятки в размере 10 тысяч гривен. Это произошло 22 февраля.
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