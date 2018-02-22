



20-річний буковинець може відсидіти 6 рокыв за крадіжку - 23.02.2018 14:24

Серед білого дня крадій виніс з оселі жителя Новоселиччини досить велику суму грошей. На даний час за скоєне йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.

За допомогою до поліції звернувся 61-річний мешканець села Маршинці. Чоловік розповів, що вранці з його домівки невідомий викрав грошові кошти.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний уродженець міста Новоселиці. Як з’ясувалось, із власником будинку молодик був знайомий не перший рік, адже потерпілий приятелював з батьком парубка.

Шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей зловмисник зміг потрапити всередину будівлі. Цілеспрямовано шукаючи готівку, молодик поцупив суму у розмірі понад 13 тисяч гривень, після чого швидко залишив оселю.

Речові докази поліцейські вилучили та внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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