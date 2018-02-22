Первые спутники SpaceX для интернета - уже на орбите- 23.02.2018 14:14
22 февраля компания SpaceX Илона Маска осуществила первый запуск спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия.
Уже на орбиту были выведены 2 спутника, и в дальнейшем будут запущены еще 12.
В компании отмечают - с возвращением на Землю ракет-носителя возникли трудности. Дело в том, что ракета не попала на месту приземления и рухнула в океан. Между тем, Илон Маск отметил, что ракета при приземлении не получила существенных повреждений.
Специалисты SpaceX определили причину, по которой ракета-носитель Falcon 9 не смогла приземлиться на плавучую платформу. Как было установлено, что возвращающуюся на Землю ракету, летевшую со скоростью в восемь раз быстрее скорости звука, не успел поймать радар спецсудна SpaceX. Из-за этого ракета упала в океан недалеко от корабля. Среди причин назвали также слишком маленький размер парашюта, установленного на обтекателе ракеты.
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